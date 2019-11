FOD Financiën waarschuwt voor een “massale” phishing-fraude via sms

De federale overheidsdienst Financiën waarschuwt donderdag voor een “massale” poging tot phishing, waarbij oplichters sms’jes sturen om een zogezegde schuld af te lossen bij de fiscus.

Financiën zegt heel wat vragen te krijgen van ongeruste burgers, wat doet vermoeden dat het om een massale phishing-poging gaat. De overheidsdienst dringt aan om niet in te gaan op de sms’jes. “De FOD Financiën zal nooit per sms vragen om een betaling te doen”, aldus de overheidsdienst.

De nummers waarvan sms’en worden gestuurd, wijzigen steeds. Maar het gaat onder andere om volgende nummers: 0478/085632, 0478/329247 en 0478/085546. Financiën heeft klacht neergelegd bij het parket.

De federale overheidsdienst herinnert er aan dat een betaling doen aan de FOD Financiën slechts kan via volgende manieren: online via MyMinfin, via een overschrijving naar een van de officiële rekeningen met de structuur BEXX 6792 XXXX XXXX of in één van de infocenters van de FOD Financiën. Ook nagaan of er een schuld is bij de fiscus kan via MyMinfin.