Opsporingsbericht: verdwijning van 17-jarige Leonie Corstjens

Op vraag van het Parket van Antwerpen – afdeling Turnhout en in samenwerking met Child Focus, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op woensdag 20 november 2019 omstreeks 13u00, werd de 17-jarige Leonie Corstjens voor het laatst gezien in het station van Geel. Ze nam de trein in de richting van Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Leonie is 1m76 en slank gebouwd. Zij heeft halflang bruin haar en blauw grijze ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een zwarte trui met kap met de afbeelding van een tijger, van het merk Kenzo. Ze droeg een wit jasje van pels en een zwarte sjaal. Ze heeft ook een beige linnen tasje met een afgebeeld palmblad en een grote handtas van roze kleur met hartjes op, bij zich. Verder is Leonie drager van witte adidas schoenen met een grijs gekleurd hielstuk. Hebt u Leonie Corstjens nog gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.