Onderzoeksrechter onderneemt nieuwe poging tot reconstructie van moord op Julie Van Espen

In Antwerpen houdt de onderzoeksrechter van het dossier rond de moord op Julie Van Espen donderdag een reconstructie nabij het Albertkanaal, waar de feiten plaatsvonden. Dat meldt het Antwerpse parket. Het gaat om een tweede poging tot wedersamenstelling met verdachte Steve Bakelmans, nadat die bij een eerste poging op 25 juni tot ontgoocheling van de nabestaanden op het laatste moment zijn medewerking weigerde.

Tijdens de reconstructie wordt een deel van de Vaartkaai en van de Burgemeester Gabriël Theunisbrug afgeschermd en wordt er een perimeter ingesteld, zodat het werk in alle rust en sereniteit kan verlopen. Mogelijk leidt dat in de directe omgeving tot wat verkeershinder.

LEES OOK. Reconstructie van moord op Julie Van Espen stopgezet: Bakelmans weigerde mee te werken

De verdwijning en moord op Julie Van Espen overheerste begin mei wekenlang de media. De 23-jarige studente was op zaterdag 4 mei thuis in Schilde met de fiets vertrokken om op het Antwerpse Zuid af te spreken met vriendinnen. Daar kwam ze echter nooit aan. Op zondag werden bebloede kledij en de fietsmand van Julie teruggevonden in de buurt van het Albertkanaal, waar haar gsm-signaal voor het laatst was opgevangen. De verdwijning werd een moordzaak en op maandag werd haar lichaam gevonden in het kanaal.

Intussen was na een opsporingsbericht op basis van camerabeelden een verdachte opgepakt. Het bleek te gaan om de 39-jarige Steve Bakelmans, een man die al eens was veroordeeld voor verkrachting en op vrije voeten was in afwachting van een tweede verkrachtingszaak die nog in beroep moest worden behandeld en waarvoor hij onlangs uiteindelijk werd veroordeeld tot vijf jaar cel.

Bakelmans bekende al snel zijn betrokkenheid bij de moord op Van Espen. Hij zou de studente hebben gedood toen ze zich verzette omdat hij haar wilde verkrachten.