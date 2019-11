De dubbele tong van N-VA en de verdeeldheid bij Open VLD en CD&V: waarom alleen de angst regeert

Het zoemt dezer dagen weer heel hard rond in de Wetstraat: CD&V en Open VLD overwegen om toch in een regering te stappen zonder N-VA. Off the record, natuurlijk. Want geen enkele partij wil zijn eigen ruiten ingooien. Maar waarom is er zoveel verschil tussen wat de partijen hopen of willen en wat ze effectief zeggen? Van een regering is nog lang geen sprake, voorlopig regeert alleen de angst om zichzelf buitenspel te zetten.