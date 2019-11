Nieuwe getuigenissen tegen pedofiele pater die ‘op missie’ mocht: “Het was iets vreselijks wat hij met me deed”

Ze wisten dat hij een veroordeelde pedofiel was, en tóch zonden ze hem ‘op missie’ naar een plek in Afrika waar hij met de meest kwetsbare kinderen in contact kon komen. De vermeende nieuwe slachtoffers van de Vlaamse pater Luk D. (50) getuigen nu. “Hij kocht kleren voor me, en gaf geld. Maar wat hij met me deed, was iets vreselijks.”

De nieuwe aanklachten tegen de Vlaamse pater Luk D. (50), die lid is van de orde van de salesianen, blijven stevig nazinderen. Zelfs tot in de Verenigde Staten, want nieuwszender CNN pakt donderochtend uit met de getuigenissen van de oude – en mogelijk ook nieuwe – slachtoffers van de pater.

Luk D. werd in ons land in 2012 al veroordeeld tot achttien maanden voorwaardelijk nadat hij aan het gerecht toegaf dat hij op het Gentse internaat van de Don Bosco-scholen twee minderjarige jongens seksueel had misbruikt. Ondanks een contactverbod met kinderen stuurden de salesianen Luk D. een jaar later al naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar hij aan de slag kon bij de lokale bisschop in het stadje Kaga-Bandoro.

Dertienjarig zoontje

Enige tijd later kwam Luk D. bij de katholieke hulporganisatie Caritas Centrafrique terecht, waar hij een hoge functie kreeg. “Hij was naar hier gebracht als directeur van Caritas voor logistieke hulp. Maar in plaats daarvan maakte hij misbruik van zijn positie om mijn zoon te misbruiken.”

Aan het woord is Onono Alain, de vader van Alban Alain. Een 17-jarige jongen uit een arme katholieke wijk in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De vader en zoon verklaarden vorige zomer aan reporters van CNN dat Alban door de Vlaamse pater Luk D. meermaals seksueel misbruikt is geweest. Dat vermeende misbruik zou dateren van vier jaar geleden, na zijn veroordeling voor gelijkaardige feiten in ons land dus. “Het was verschrikkelijk wat hij met me deed”, zegt Alban, die dertien was op het moment van de feiten. “Hij kocht kleren voor me, en gaf me regelmatig geld. We waren altijd samen. Maar wat hij met me deed, was iets vreselijks.”

Vader Onono: “Wat hij met mijn zoon deed, is niet normaal. Ik denk dat hij het vaak gedaan heeft, want hij was altijd samen met mijn zoon. Wanneer mijn zoon dan thuiskwam, had hij wat geld bij zich. (tussen de drie en vijf dollar, nvdr.). De laatste keer dat mijn zoon van hem terugkwam, heeft hij me verteld wat er was gebeurd … Hij liegt niet tegen mij. Ik geloof hem.”

Vaak huilen

Alban verklaarde tegenover CNN dat hij erg getraumatiseerd is sindsdien. “Wanneer ik erover nadenk, is dat niet goed voor mij. Het maakt me heel gestresseerd, ook wanneer ik bij mijn vrienden ben. Ik moet vaak huilen.”

De reporters van CNN spraken ook met een ander vermeend slachtoffer in Afrika. “Wat hij met mijn zoon heeft gedaan, staat voor altijd in mijn geheugen gegrift”, zegt de vader van de jongen, die anoniem wenst te blijven. “We wachten nu op gerechtigheid.”

Terug in ons land

Sinds de nieuwe aanklachten aan het licht kwamen, werd pater Luk D. door de salesianen onmiddellijk terug naar ons land geroepen. Hij verblijft nu in een Vlaams klooster, waar hij geen contact kan hebben met minderjarigen. Hij mag ook niet publiekelijk zijn priesterfunctie beoefenen. Het parket in Leuven is een onderzoek gestart, en er werd ook een kerkelijk onderzoek opgestart. De Belgische afdeling van Caritas International reageerde dinsdag al diep geschokt te zijn dat een veroordeelde pater “met zo’n verleden” tóch nog naar Afrika is gestuurd.

Ook de reporters van CNN stellen zich ernstige vragen bij die gang van zaken. Ze spraken in ons land ook met de slachtoffers van pater Luk D., waarvoor hij in 2012 in de rechtbank in Gent veroordeeld werd. Dat misbruik vond twee jaar eerder plaats op een Gents internaat.

Pater Luk D. werd in 2012 veroordeeld voor het misbruiken van twee jongens in een Gentse school. Foto: RR

“We sliepen in een grote kamer met dertig personen. Iedereen was toen twaalf, dertien jaar oud”, verklaarde Guillaume (fictieve naam). Benoit, een klasgenoot van Guillaume, vertelde CNN dat hij ’s nachts plots door de pater werd aangerand. “Ik voelde dat iemand aan mijn benen en intieme delen begon te prutsen. Daarna volgde orale seks.”

Het misbruik gebeurde onder de lakens, maar Benoit en Guillaume konden de pater in kwestie identificeren omdat ze een glimp van zijn horloge herkenden.

Geen berouw

CNN heeft D. vorige zomer overigens ook nog zelf geconfronteerd met het misbruik, in zijn kantoor in Bangui. Maar hij toonde toen geen berouw, zeggen de reporters. “Nee, nee, nee”, zei hij kwaad toen ze hem met een camera wilden confronteren. Hij ontkende toen ook de vermeende slachtoffers te kennen.

Slachtoffer Guillaume verklaarde nog tegenover CNN dat Luk D. een “ziek persoon is, die behandeling nodig heeft”. “Deze man in de gevangenis plaatsen, zal hem of andere kinderen niet helpen, want zodra hij de gevangenis verlaat, zal hij hetzelfde gaan doen. De mensen die moeten veroordeeld worden, de echte criminelen, zijn diegenen die Luk D. van plaats A naar plaats B verhuizen. Want zij weten perfect waartoe die man tot in staat is.”

Carlo Loots, woordvoerder van de orde van de salesianen, verklaarde eerder deze week dat pater Luk D. de nieuwe aantijgingen uit Afrika ten stelligste ontkent. Hij zegt sinds zijn veroordeling in ons land géén nieuwe slachtoffers te hebben gemaakt. Onderzoek zal dat nu moeten uitwijzen.

