Vlaamse man overleden nadat hij van brug rijdt en 50 meter naar beneden stort

Een Vlaamse man is woensdagavond om het leven gekomen bij een schokkend verkeersongeval. Hij reed van een brug af en viel 50 meter naar beneden. Hij stierf ter plaatse.

Woensdagavond is een 64-jarige Vlaamse man met zijn auto van de brug op de E411 gereden en kwam terecht op de rue des Vaulx in Wellin terecht. De man stierf ter plaatse. “De man was alleen aan boord”, zei de burgemeester van Wellin Benoît Closson aan SudInfo.

De man had een grote steen op de E411 willen vermijden en maakte daarom een bocht. Hij ging door de vangrails heen en stortte naar beneden.