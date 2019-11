Norovirus slaat toe in woonzorgentrum: 35 bewoners besmet

Torhout - In het Torhoutse woonzorgcentrum Sint-Augustinus is het uiterst besmettelijke norovirus aangetroffen. Een 35-tal bewoners raakte besmet en kampen met maag- en darmklachten.

“Alles is in het werk gesteld om verdere besmetting te voorkomen”, verduidelijkt schepen Joost Cuvelier (CD&V). “De hygiëne-eisen zijn nog strikter. Alles verloopt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum. Zij staat in contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het ziekenhuis en de huisartsen die patiënten hebben in het woonzorgcentrum.”

Als voorzorgsmaatregel worden alle gemeenschappelijke activiteiten in het woonzorgcentrum tijdelijk opgeschort en de bewoners eten individueel op de kamer. “Het zorgteam beschikt over wegwerpschorten, handschoenen en de nodige ontsmettingsproducten”

De familieleden van de zieke bewoners werden ingelicht en aan bezoekers wordt gevraagd om heel strikte handhygiëne toe te passen. De coördinerend en raadgevend arts stelt voor om, indien mogelijk, bezoek uit te stellen naar een later tijdstip. “Er is continu overleg tussen het zorgteam, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum”, aldus nog schepen Cuvelier.