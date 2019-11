Silo ontploft bij biogasbedrijf: knal kilometers ver te horen

Merksplas - In Merksplas heeft woensdagavond een zware ontploffing plaatsgevonden bij biogasbedrijf Quirijnen Energy Farming aan Koekhoven. Dat meldt de lokale politie van de zone Noorderkempen. Een biosilo ontplofte er omstreeks 23 uur om een nog onbekende oorzaak, al lijkt er op basis van de eerste vaststellingen geen kwaad opzet in het spel. Er vielen geen gewonden, maar de brokstukken liggen verspreid over het hele bedrijfsterrein.

“De knal was tot in Hoogstraten te horen”, zegt Els Delafaille, woordvoerster van de politie Noorderkempen. “Door de ontploffing liggen de brokstukken verspreid over de site en de waterzuivering van de firma is buiten gebruik.”

De politie laat donderdag de luchtsteun van de federale politie aanrukken met een helikopter om de site te overvliegen en de schade in kaart te brengen. Ook het labo komt nog ter plaatse.