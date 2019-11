Ook Nederland in de ban van filmpjes van jongeren die in elkaar geslagen worden

In Nederland circuleren enkele filmpjes waarin brutale mishandelingen te zien. De beelden zorgen voor geschokte reacties. De video’s worden gretig gedeeld op sociale media. De politie onderzoekt de zaak.

Op de beelden is te zien hoe een groep jongeren op hun slachtoffertjes slaan. Een van de jongens die in elkaar wordt geslagen, krijgt ook meerdere trappen tegen het hoofd op het moment dat hij op de grond ligt. In een ander filmpje is te zien hoe een belaagd slachtoffer erin slaagt een van de daders een klap in het gezicht te geven, waarna de andere leden van de groep niet stoppen. Ook een meisje lijkt gegrepen te worden door de groep, die de mishandelingen gretig laat filmen.

LEES OOK. 13-jarig meisje mishandeld door leeftijdsgenoten: “Lichamelijke schade valt mee, maar geestelijk is ze helemaal kapot”

Alle slachtoffers worden eerst ingesloten, waarna ze worden ’gepakt’ en tegen de grond worden gewerkt. Er is ook meerdere keren luid gejuich hoorbaar. De beelden zouden van recente datum zijn en in het Nederlandse Gorinchem zijn opgenomen, al kon een woordvoerster van de politie Rotterdam daar woensdagavond geen details over geven.

Een andere woordvoerder gaf op sociale media wel aan dat de beelden in het bezit zijn van de politie en dat de zaak in onderzoek is.