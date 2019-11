Nederlandse politie op zoek naar een vrouw die ze ‘misschien’ hebben aangereden

Nederlandse politieagenten uit Nijmegen zijn op zoek naar een vrouw die mogelijk werd aangereden door een agent. De vrouw viel op straat toen de agenten voorbijreden terwijl ze zich ergens naartoe haastten. Of ze daadwerkelijk geraakt werd, is niet duidelijk.

Woensdagavond waren agenten met zwaailicht onderweg naar een vechtpartij aan het centraal station van Nijmegen. Ze gaven wat meer gas in een drukke uitgaansstraat toen ze de melding kregen dat het om een grote vechtpartij ging. “Door een onoverzichtelijke situatie hebben we een vrouwelijke fietser over het hoofd gezien”, schrijven de agenten op Facebook.

Toen de politie zag dat de vrouw kon opstaan en verder fietste, kozen ze ervoor door te rijden. Nu wil de politie of de vrouw in orde is en willen ze hun excuses aanbieden.