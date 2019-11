Zou het dan toch? AC Milan doet Ibrahimovic contractvoorstel

AC Milan wil zijn aanvalslinie versterken met zijn gewezen spits Zlatan Ibrahimovic. Italiaanse media als La Gazzetta dello Sport en Sky Sports Italia melden donderdag dat de Zweed een contractvoorstel voor zes maanden op zak heeft.

Milan startte al gesprekken op met Mino Raiola, de manager van Ibrahimovic. De 38-jarige spits maakte vorige week zijn afscheid van LA Galaxy bekend. Hij voetbalde eerder bij Milan tussen 2010 en 2012. In 61 wedstrijden maakte de Zweed 42 doelpunten. Met zijn vele treffers had Ibrahimovic een ruim aandeel in de landstitel van 2011.

Nog volgens La Gazzetta dello Sport is Milan bereid Ibrahimovic 6,6 miljoen euro te betalen voor een contract van anderhalf seizoen. De traditieclub kan een goalgetter best gebruiken want na twaalf speeldagen staat Milan pas veertiende in de Serie A.