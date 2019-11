Over en uit voor Thomas Cook in Duitsland

Bij de insolvente Duitse dochteronderneming van de teloorgegane touroperator Thomas Cook gaat het licht uit. Voor meer dan 1.000 van de 2.100 medewerkers is er nog een toekomst door de verkoop van onderdelen van het bedrijf met de merken Neckermann Reisen, Air Marin en Thomas Cook Signature. De overige medewerkers staan volgende week op straat. Dat is donderdag vernomen bij de curatoren.

“Het is een treurig einde voor de medewerkers en klanten, die we geen oplossing voor een volledige voortzetting hebben kunnen bieden”, zegt Stefanie Berk, directeur van het Duitse Thomas Cook.

Nadat de boeken op 25 september neergelegd werden is volgens de curatoren “onder hoge tijdsdruk getracht om een totaaloplossing te vinden voor het bedrijf”. “Dat was een herculesopdracht”, klinkt het. “Er waren veel geïnteresseerden, maar velen hebben zich door de grootte van de onderneming en de financieringskosten teruggetrokken.”

Voor delen van de onderneming zijn er wel al kopers. Zo neemt warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof 106 van de 126 reisbureaus over. Daardoor zijn meer dan 500 banen gered. De Turkse touroperator Anex Tour verwerft Turkijespecialist Öger Tours en de lastminutereizenaanbieder Bucher Reisen met in totaal 84 medewerkers.

Het Duitse Thomas Cook was meegesleurd met het faillissement van zijn Britse moedermaatschappij en had op 25 september de boeken neergelegd. Alle reizen werden geannuleerd, ook als ze al volledig of gedeeltelijk betaald waren.