Brandweerman moet fysiek zijn mannetje kunnen staan

Vroeger was het een traditie die overging van vader op zoon: brandweerman worden. Vandaag is de instroom in het beroep veel breder. Wie aan de opleiding wil starten moet over heel wat kwaliteiten beschikken. Een korte rondvraag bij enkele (ex-)brandweermannen leert dat de lat erg hoog ligt voor zowel de lichamelijke als de verstandelijke vereisten. Wat moet de ideale brandbestrijder kunnen? Een bloemlezing uit de antwoorden.

Fysiek in orde

Een eerste vereiste, die bij alle gesprekspartners als eerste naar boven komt, is de lichamelijke geschiktheid. “De fysieke vereisten zijn echt niet te onderschatten. Zeker als je een masker draagt en dan een aantal materialen de trappen op moet zeulen, is het erg zwaar. Een goede conditie is onontbeerlijk, dat merk je bij iedere interventie.”

Brandweermannen kunnen tot 65 jaar actief blijven, maar worden wel ieder jaar getest op hun fysieke paraatheid. “Een test om de longinhoud te meten, is bepalend voor de functies waarin de brandweerman zal ingezet worden.”

Groot leervermogen

Een goede brandweerman moet de theorie onder de knie krijgen. “Het gaat om kennis van de gevaarlijke stoffen, het aanleren van de protocols, de voortdurende bijscholing over nieuwe technieken en bouwmaterialen, enzovoort.” Dat alles moet je goed kunnen onthouden.

“Het geheugen is tevens belangrijk als je een gebouw binnengaat, en in het donker je weg moet zoeken. De ruimtes kunnen visualiseren is essentieel om veilig terug naar buiten te gaan.”

