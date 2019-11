Bestuurder wordt onwel en richt ravage aan in straat

Bazel / Kruibeke - In de Rupelmondestraat werd donderdagmiddag een ravage aangericht door een bestuurder die onwel was geworden achter het stuur.

Zijn auto ramde over een afstand van ruim honderdvijftig meter twee verlichtingspalen, een rijdende auto, een tuinmuur, twee gevels en twee geparkeerde wagens. De auto van de bestuurder kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een derde verlichtingspaal. De vrouw die achter het stuur zat van de wagen die werd aangereden was invalide en moest door de hulpdiensten uit haar auto geholpen worden. Ze was in shock en werd net als de bestuurder die haar aanreed overgebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig liepen er op het moment van het ongeval geen voetgangers over het voetpad. De aanrijdende bestuurder bleek met zijn auto een vijftigtal meter over het voetpad te hebben geraasd.

De schade die in de straat werd aangericht was aanzienlijk. De brandweer kwam ter plaatse om alles op te kuisen. De Rupelmondestraat werd geruime tijd afgesloten voor al het verkeer.

