Philippe Clement staat met Club Brugge voor drukke periode: “De juiste jongens brengen op het juiste moment”

Twee weken zonder competitievoetbal een zegen? Niets van. Een goedgeluimde Philippe Clement was zowaar tevreden dat zijn ploeg opnieuw aan de bak kan: “Het was wel niet zo dat sommigen hier mentaal vermoeid rondliepen of doodop waren, maar vandaag zag ik op training wel heel veel plezier.” Club Brugge ontvangt vrijdag de buren uit Oostende.

Na de laatste interlandonderbreking van het jaar herneemt de competitie in 1A vandaag/donderdag met het duel tussen Antwerp en AA Gent. Het betreft een inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag omdat beide teams toen, eind augustus, rust kregen om zich te kunnen focussen op hun Europese avonturen. Competitieleider Club Brugge opent vrijdag (20u30) echter de terugronde van de reguliere competitie met een thuiswedstrijd tegen KV Oostende. De troepen van Clement hebben voorlopig een marge van 5 punten op eerste achtervolger Gent.

Weekendje vrijaf

“Als je maanden om de drie dagen een match speelt, zit je in een bepaalde flow en adrenaline. Wanneer die reeks dan stopt, krijg je een bepaalde terugslag. Dus daarom ben ik blij dat we opnieuw spelen”, aldus de coach. Zelf nam hij ook een weekendje vrijaf. “Om dingen met de familie te doen. Ik gaf mezelf twee dagen vrij, net als de spelers. Het was wel niet zo dat sommigen hier mentaal vermoeid rondliepen of doodop waren. Vandaag zag ik op training wel heel veel plezier: het was de eerste dag dat iedereen ook terug was en we compleet konden trainen.”

Van alle internationals keerde iedereen heelhuids terug. “Een opluchting, want dat is altijd een beetje bang afwachten”, aldus Clement. Minder goed nieuws was er over Mitrovic: hij liep een enkelblessure op. “We zullen hem een paar weken kwijt zijn. Het is een nieuwe blessure, iets anders dan zijn vorige kwetsuren”, verduidelijkte Clement. Grote verrassingen in de selectie zijn er alleszins niet: op de gestrafte Diagne na werden enkel Vlietinck en Cools gepasseerd.

10 wedstrijden op 34 dagen

De rollercoaster komt dus opnieuw op gang voor Club Brugge. Indien het doorgaat in de beker, speelt het op 34 dagen tijd maar liefst tien wedstrijden. “Dat vormt een optelsom met het regime waar bepaalde jongens al sinds juli mee bezig zijn. Daarom kan het een zware periode worden. Maar daar houden we rekening mee door de juiste jongens te brengen op het juiste moment. Dat moet de komende weken, want het wordt een belangrijke periode op verschillende fronten. Zowel in de beker als in Europa wordt beslist of we verder gaan.”

Vormt KV Oostende dan geen opstapje naar die levensbelangrijke match tegen Galatasaray van dinsdag? “Neen, KVO is op zich een belangrijke match die we gewoon willen winnen. Als je op het einde van de rit de titel wil, dan kan het soms op details aankomen. Op één of twee puntjes, bijvoorbeeld. We kunnen het ons daarom niet veroorloven om steken te laten vallen. KVO is helemaal geen voorbereiding op Galatasaray.”

Europese ambities zijn al bijgesteld

De dubbele nederlaag tegen PSG en Antwerp lijkt dus volledig verteerd. Meer zelfs: de ambities zijn in vergelijking met het begin van het seizoen al bijgesteld door Clement. “Maar dat lijkt me logisch. Voor het seizoen was het de bedoeling om ons te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League, maar we hebben de poules van de Champions League gehaald. Daarin wilden we stunten, en dat hebben we ook al gedaan. Nu is het zaak om ons te kwalificeren voor een vervolg van dat Europees avontuur. Als topsporter moet je de lat blijven hoger leggen: als je doel bereikt is, moet je niet in de sofa gaan hangen en een dikke sigaar roken. Als we blijven hoger mikken, zien we op het einde van het seizoen wel hoe hoog we gesprongen hebben.”