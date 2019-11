Kommil Foo haalt publiek op podium voor protest tegen besparingen: “Stuitend gebrek aan visie”

Grimbergen - Kommil Foo heeft woensdagavond na de voorstelling in het Cultureel Centrum Strombeek in Grimbergen het publiek op en rond het podium gevraagd voor een protestactie tegen de door de Vlaamse regering geplande besparingen in de cultuursector. Het CC betuigde inmiddels haar solidariteit met deze actie.

In een Facebook-bericht haalt Raf van Kommil Foo zwaar uit naar het schrappen van 60 procent bij de projectsubsidies. “Deze zijn een waardevol instrument om kwetsbaar en jong talent te steunen in zijn/eerste stappen in het professioneel circuit. Als ik mijn eigen artistiek parcours bekijk: zonder Cie De Koe, zonder wijlen Ceremonia, zonder Arne Sierens, zonder De Blauwe Maandag Cie geen Kommil Foo. Allemaal invloeden en leermeesters die in meer of mindere mate aangewezen waren/zijn op subsidie”, aldus Raf, die deze beslissing toeschrijft “aan een stuitend gebrek aan visie en deskundigheid bij het ministerie van cultuur”.

Na afloop van de protestactie betuigde ook de directie van het CC Strombeek zijn steun aan het protest. “Er moet bespaard worden in verschillende sectoren en als cultuurcentrum willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar deze zware besparingen op de projectsubsidies zijn dodelijk voor jonge makers, het experiment en artiesten, gezelschappen en ensembles die excellent werk maken op basis van projectsubsidies. De gevolgen zullen ook voelbaar zijn voor ons publiek door een mogelijke verschraling van de programmatie of mogelijke stijging van de ticketprijzen”, aldus het CC.