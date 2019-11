Servië in de ban van video met Russische spion, plastic zak en enveloppe

Servië is in de ban van een video waarop een vermoedelijk Russische spion te zien is die op een parking een plastic zak met daarin een enveloppe met geld overhandigt aan een niet-geïdentificeerde persoon. Volgens lokale media gaat het om een werknemer van de Servische binnenlandse inlichtingendienst BIA. Op de beelden is te zien dat die laatste het geld vervolgens telt.

De Servische president Aleksandar Vucic had donderdag al een ontmoeting met de Russische ambassadeur in Belgrado, en donderdagavond heeft hij een spoedzitting bijeengeroepen van de Nationale Veiligheidsraad.

Een functionaris van de BIA bevestigde woensdagavond op televisie de authenticiteit van de video, die het voorbije weekend uitlekte. De Rus zou Georgy Kleban zijn, een diplomaat die tot juni van dit jaar op post was in Belgrado. Het is onduidelijk wanneer de video werd opgenomen. De binnenlandse inlichtingendienst is volop bezig met de precieze toedracht van de beelden uit te klaren.

Servië is de voornaamste bondgenoot van Rusland in de Balkan, ook al heeft het ambities om lid te worden van de Europese Unie. Zo steunt Moskou Servië in het dossier van zijn voormalige provincie Kosovo, waarvan Belgrado de in 2008 eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid niet erkent. Het Westen beschuldigt Rusland er vaak van zijn invloed in de Balkan te willen uitbreiden. Moskou zegt dan weer dat het Westen de regio wil destabiliseren door haar te proberen integreren in de NAVO.

Vucic trekt op 4 december naar Moskou voor een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.