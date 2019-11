De lange weg van aardgas tot jouw huiskamer

De winter staat voor de deur. Een warme douche, een kom dampende tomatensoep en de vloerverwarming die voor een knusse sfeer zorgt. Aardgas in je woning is waarschijnlijk een essentiële energiebron voor die gezelligheid. Deze West-Vlaamse specialisten en een vernuftig systeem van leidingen zorgen voor een bevoorradingszekerheid van 100%.

“Wist je dat we met zijn allen in de winter 10 keer zoveel aardgas verbruiken als in de zomer?”, steekt Hilde Vanbelle gepassioneerd van wal. Hilde woont in het landelijke Sint-Denijs bij Zwevegem en is industrieel ingenieur elektromechanica en Europees lasingenieur. Ze werkt al 26 jaar in de gaswereld, momenteel bij Fluvius als diensthoofd assets en netarchitectuur gas.

Aardgas komt België binnen via onderzeese pijpleidingen die uitmonden in de terminal in Zeebrugge. Dat gas komt uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast voeren tankers gas in vloeibare vorm aan uit Qatar. Ook in Duinkerke is een grote gasterminal. Dat gas komt via een leiding in Alveringem West-Vlaanderen binnen. “Net zoals in de logistiek is België een transitland voor aardgas naar de rest van Europa”, aldus Hilde Vanbelle.

Druk verlagen

Fluxys slaat in Zeebrugge het aardgas op, verpompt het en plaatst het op hogedrukleidingen doorheen het land aan een druk van 68 bar. Dat is veel te hoog om jouw woning binnen te komen. Daarom takt Fluvius op verschillende plaatsen in Vlaanderen aardgas van dat hogedruknet af in zogenaamde ontvangststations. Dat is de specialisatie Hildes collega, Bruggeling Koenraad Decrock. Hij is diensthoofd exploitatie voor de grootste gasstations.

“In zo’n ontvangststation doen we drie dingen”, legt Koen uit. “Eerst gaan we meten: het volume gas dat in de leidingen komt en de bijhorende druk. Vervolgens gaan we die druk verlagen van 68 bar naar 15 of zelfs 5 bar. En tenslotte voegen we de typische geurstof toe aan het van oorsprong geurloze aardgas.”

Lees meer...

>

>

>