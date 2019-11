Historicus werd energieconsulent: "Motivatie belangrijker dan diploma"

Aalst - Dat die klimaatjongeren zich maar eens op hun studies concentreren, we horen het tot vervelens toe. Een geknipt opleidingspakketje vinden ze alvast bij Zero Emission Solutions (ZES) uit Aalst. Dat onafhankelijk studie- en adviesbureau met 12 medewerkers schrijft al tien jaar klimaatplannen voor bedrijven en lokale besturen. Wat doet een energieconsulent precies?

1. Studies schrijven

"Heel wat steden en gemeenten vragen ons om een klimaatplan”, steekt zaakvoerder Alex Polfliet van wal. “Gemeentebesturen leggen daarmee tegen een bepaalde datum een verminderde uitstoot vast. Wij schrijven hun plan uit en helpen mee de acties uitrollen."

"Voor Stad Aalst schreven we een klimaatplan met 160 acties. Krachtlijnen zijn energiebesparing bij burgers via groepsaankopen: voor dak- en spouwmuurisolatie, voor ledverlichting, … We maakten ook een studie over het gebruik van biomassa uit groenafval voor de verwarming van het nieuwe zwembad. En voor bedrijven voeren we energiestudies uit. Een CO²-neutraal label gaat voor bedrijven vaak samen met energie en dus met kostenbesparing.”

2. Levenslang leren

Is hernieuwbare energie altijd de beste oplossing? “Nieuwe technologieën kunnen voordelen bieden, maar als we concluderen dat de oplossing niet rendabel is, dan adviseren we om daar niet volledig op in te zetten. We werken volgens het principe People-Planet-Profit: wat je doet moet ook economisch duurzaam zijn. Met het hele team zijn we natuurlijk mee met de nieuwste energietechnologieën, omdat we ook in het buitenland oppikken wat in Vlaanderen zou kunnen werken. Om nieuwe technologieën te introduceren, moet je ook goed de energiemarktprijzen volgen en nieuwe energietechnologie inschatten op zijn marktpotentieel.”

3. Creatief denken

“Zelf introduceren we ook nieuwe marktmodellen”, zegt Polfliet. “Een leuk project zie je bij voetbalclub KV Oostende, waar we een energiecoöperatie hebben gestart met de supporters om de zonnepanelen op het dak van het stadion te financieren. De supporters verdienen er zelf ook aan. Dat concept passen we ook toe bij woonzorgcentra of zelfs bij grootwarenhuizen, waar we de klanten en de gebruikers mee inschakelen in de energievoorziening."

