Meer dan honderd mensen ontsnapt uit afkickcentrum in Vietnam

In het zuiden van Vietnam zijn 119 mensen ontsnapt uit een ontwenningskliniek voor druggebruikers. Dat melden de Vietnamese media donderdag. De politie heeft slechts de helft van de ontsnapte patiënten weer kunnen oppakken.

De grootschalige ontsnapping vond woensdagmorgen plaats in een afkickcentrum in de provincie Tien Giang, op zowat 80 kilometer van de stad Ho Chi Minh. De 119 mensen wisten de bewakers te overweldigen en konden wegvluchten op gestolen motorfietsen, zo meldt de krant VnExpress. De politie sloot verschillende hoofdwegen af, maar wist uiteindelijk slechts 55 patiënten terug te brengen naar het centrum.

Het is niet de eerste keer dat er grootschalige ontsnappingspogingen worden opgezet uit Vietnamese afkickcentra. Vorig jaar wisten meer dan 240 mensen te ontsnappen uit een instelling in dezelfde provincie. In 2016 vonden er op een week tijd zelfs twee uitbraken plaats, waarbij in totaal 366 patiënten ontsnapten.

Heel wat patiënten klagen over slechte leefomstandigheden en folteringen in de afkickcentra. Verschillende VN-organisaties hadden in 2012 nog opgeroepen tot het sluiten van die centra wegens “mensenrechtenkwesties”.