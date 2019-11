Europees Parlement stemt woensdag over Commissie-von der Leyen

Het Europees Parlement stemt volgende week woensdag over de definitieve benoeming van de nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen. Dat het Verenigd Koninkrijk geen commissaris heeft afgevaardigd, staat de stemming niet in de weg. Dat heeft de voorzitter van het parlement, de Italiaan David Sassoli, donderdag bekendgemaakt.

Op een vergadering met de drie vicevoorzitters van de toekomstige Europese Commissie - Frans Timmermans, Margrethe Vestager en Valdis Dombrovskis - beslisten de fractievoorzitters van het Europees Parlement donderdag dat de hoorzittingen met alle kandidaat-commissarissen formeel afgesloten kunnen worden en dat kan worden overgegaan tot de stemming over de Commissie in haar geheel. Die stemming zal volgende week woensdag, 27 november plaatsvinden, na de officiële voorstelling van de Commissie en haar politieke prioriteiten, en een debat met de parlementsleden. Om groen licht te krijgen, hebben von der Leyen en haar 26 commissarissen de steun nodig van een meerderheid van de aanwezige parlementsleden.

Er mag van worden uitgegaan dat von der Leyen die meerderheid zal vinden. Dat betekent dat haar ploeg op 1 december van start zal kunnen gaan, een maand later dan oorspronkelijk voorzien. Die vertraging is te wijten aan de ‘buis’ die het Europees Parlement aan verschillenden kandidaat-commissarissen gaf. Zij moesten vervangen worden en dat nam de nodige tijd in beslag.

In plaats van 28 commissarissen, zal de ploeg van von der Leyen slechts 27 commissarissen tellen, de voorzitter inbegrepen. Dat is te wijten aan de Britse regering, die wegens de brexit weigert een kandidaat te benoemen. Nochtans is Londen daar toe verplicht. Het VK is immers nog steeds volwaardig lid van de EU.