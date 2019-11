Met 27 ‘Belgen’ naar het EK? Grote delegatie uit Jupiler Pro League maakt kans op selectie

Onze Belgische clubs kunnen deze zomer een aanzienlijke delegatie spelers afleveren voor het EK voetbal. Niet minder dan 27 spelers maken nog kans om erbij te zijn. Ter vergelijking: tijdens EURO 2016 in Frankrijk kwamen slechts vijf spelers uit de Jupiler Pro League. Welke ‘Belgen’ mogen zich opmaken om het EK voor hun land te spelen?

Roberto Martinez gunde tijdens de kwalificatiecampagne speelminuten aan een pak spelers uit de Jupiler Pro League. We gaan ervan uit dat zij nog steeds in aanmerking komen om de definitieve selectie te halen. Bij Club Brugge staan Simon Mignolet, Hans Vanaken en Brandon Mechele op de longlist. Bij Anderlecht zijn dat vijf spelers: Vincent Kompany, Nacer Chadli, Yari Verschaeren, Elias Cobbaut en doelman Hendrik Van Crombrugge. Tenslotte werd Maxim Lestienne (Standard) ook voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale elf sinds de vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten in 2013.

Naast de Rode Duivels zijn er nog een rist ‘voetbalbelgen’. Vooral Andriy Shevchenko, de bondscoach van Oekraïne, vist graag in onze competitie. De gewezen topspits deed tijdens de kwalificaties beroep op 3 Gentenaren in zijn selectie: Roman Bezus, Roman Yaremchuk en Igor Plastun. Ook Eduard Sobol (Club Brugge) mag nog op een definitieve selectie hopen bij de Oekraïners, die verrassend in pot 1 ondergebracht zijn. De Buffalo’s staan verder Mikael Lustig af aan Zweden en ook Giorgi Kvilitaia kan er op het EK nog bijzijn als Georgië zich kwalificeert via de barragematchen. Naast hofleverancier AA Gent heeft Racing Genk vier kanshebbers in het team: Jere Uronen met debutant Finland, terwijl Sander Berge (Noorwegen), Ianis Hagi (Roemenië) en Patrik Hrosovsky (Slowakije) nog voorbij de barrages moeten om de felbegeerde hoofdtabel van het toernooi te halen.

Sterke stijging

In 2016 haalden amper vijf spelers uit de Belgische competitie de selectie voor het EK. Opvallend: vier spelers daarvan stonden op het lijstje van toenmalig bondscoach Marc Wilmots. Jean-François Gillet (KV Mechelen) fungeerde als derde doelman, in de verdediging werden Jordan Lukaku (KV Oostende) en Thomas Meunier (Club Brugge) opgeroepen. Na de blessure van Nicolas Lombaerts werd ook Christian Kabasele (Racing Genk) in laatste instantie aan de kern toegevoegd. De vreemde eend was toen Ingi Ingason bij toernooirevelatie Ijsland. De centrale verdediger van Lokeren strandde met zijn team in de kwartfinale tegen Frankrijk.

Nog een editie eerder, tijdens Euro 2012 in Polen en Oekraïne, verdienden er maar drie spelers hun brood in België: de Deen Niki Zimling (Club Brugge), de Zweed Behrang Safari en de Pool Marcin Wasilewski (beiden Anderlecht). Hierbij moeten we wel de kanttekening maken dat er in 2012 maar 16 zestien ploegen mochten meedingen naar de Europese titel, en de Rode Duivels er toen niet bij waren.

Een bijkomende reden voor de sterke stijging van het aantal Belgische spelers tegenover de voorbije EK’s, is het systeem van de play-offs. Zestien landen die zich niet via de groepsfase wisten te plaatsen voor EURO 2020, krijgen in maart een nieuwe kans. Daarvoor worden ze per vier ingedeeld op basis van de Nations League-divisies. In divisie D nemen Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo en Wit-Rusland het bijvoorbeeld tegen elkaar op. Het geeft Giorgi Kvilitaia (AA Gent), Gjoko Zajkov (Charleroi) en Mergim Vojvoda (Standard) nog een kans op een plek in pot 4. De play-offs bieden ook een tweede kans aan vier van de vijf gastlanden die zich niet wisten te plaatsen voor het toernooi. Hongarije, Roemenië, Schotland en Ierland kunnen op die manier in laatste instantie nog toegevoegd worden aan de groepsfase.

De 27 kanshebbers op een rij:

Simon Mignolet (Club Brugge-België)

Hans Vanaken (Club Brugge-België)

Brandon Mechele (Club Brugge-België)

Eduard Sobol (Club Brugge-Oekraïne)

Matej Mitrovic (Club Brugge-Kroatië)

Vincent Kompany (Anderlecht-België)

Nacer Chadli (Anderlecht-België)

Yari Verschaeren (Anderlecht-België)

Elias Cobbaut (Anderlecht-België)

Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht-België)

Alexandru Chipciu (Anderlecht-Roemenië)

Peter Zulj (Anderlecht-Oostenrijk)

Roman Bezus (AA Gent-Oekraïne)

Roman Jaremtsjoek (AA Gent-Oekraïne)

Igor Plastun (AA Gent-Oekraïne)

Mikael Lustig (AA Gent-Zweden)

Giorgi Kvilitaia (AA Gent-Georgië)

Jere Uronen (Racing Genk-Finland)

Sander Berge (Racing Genk-Noorwegen)

Ianis Hagi (Racing Genk-Roemenië)

Patrik Hrosovsky (Racing Genk-Slovakije)

Maxim Lestienne (Standard-België)

Mergim Vojvoda (Standard-Kosovo)

Gojko Cimirot (Standard-Bosnië & Herzegovina)

Sinan Bolat (Standard-Turkije)

Gjoko Zajkov (Charleroi-Noord-Macedonië)

Ari Skulason (Oostende-Ijsland)