Elfkoppige bende staat terecht voor 182 inbraken in luxevilla’s

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen hebben zich donderdag elf mannen moeten verantwoorden voor hun betrokkenheid bij minstens 182 diefstallen met braak in het hele land. Vier van hen, onder wie de leider, lieten verstek gaan.

De bendeleden kozen telkens luxevilla’s uit en roofden juwelen, merkkledij en dure handtassen mee, soms gingen ze er zelfs met de volledige kluis vandoor. De bende maakte enkele miljoenen euro’s buit, enkele gestolen spullen werden bij huiszoekingen aangetroffen. Het parket vroeg straffen tot negen jaar effectief.

De mannen maken deel uit van een goed georganiseerde bende Romazigeuners die in een periode van tien maanden tussen oktober 2016 en juli 2017 aan 182 diefstallen met braak kan worden gelinkt. Bij enkele feiten bedreigden ze de aanwezige bewoners, verbaal of met een vuurwapen. “Het gaat hier niet om een hobbyclubje dat af en toe iets steelt, maar om doortrapte criminelen die hun inkomen halen uit dit soort feiten”, zei procureur Peter Peereboom. “Sommige leden van de bende zijn al bij de politiediensten in binnen- en buitenland gekend voor feiten die ze pleegden toen ze amper zeven jaar oud waren. Het is hen met de paplepel ingegeven. De mannen lieten weinig tot geen materiële sporen na, wat erop wijst dat ze het klappen van de zweep zeer goed kennen.”

De manier van werken was telkens gelijkaardig: de mannen gingen in groepjes van twee of drie een luxevilla binnen via de eerste verdieping om mogelijke alarmsystemen te ontwijken. Daarna roofden ze juwelen, horloges, dure handtassen en merkkledij, cash geld en kluizen leeg. Ze waren in het zwart gekleed, met bivakmuts op en droegen telkens handschoenen. In de vluchtwagen zat een chauffeur. Op avonden waarop meerdere feiten werden gepleegd, werden de nummerplaten van het gebruikte voertuig gewisseld.

Voor de leider vroeg het parket negen jaar effectieve celstraf, voor zijn naaste medewerkers vijf jaar effectief en voor de anderen één tot drie jaar. In het dossier wordt volgende week verder gepleit. Een vonnis wordt niet vóór eind december verwacht.