Rusland ontkent toiletten gestolen te hebben uit teruggegeven oorlogsschepen

Harde taal van Oekraïne aan het adres van Rusland. Kiev zegt dat Moskou de toiletten gestolen heeft uit de drie in beslag genomen oorlogsschepen die het maandag terugkreeg. De Russische binnenlandse geheime dienst FSB ontkent de beschuldigingen.

Volgens de marinechef van Oekraïne hebben de Russen de boten, die een jaar geleden in beslag genomen werden bij een incident in de Straat van Kertsj, “kapotgemaakt”. “Ze hebben er zelfs de plafondlampen, stopcontacten en toiletten uitgehaald”, aldus Igor Vorotsjenko woensdag op de Oekraïense televisie.

Bewijzen gaf hij evenwel niet. De FSB legde donderdag dan weer een video voor waarop duidelijk te zien is dat de sanitaire ruimte van de teruggegeven schepen intact is. De opnames werden naar verluidt gemaakt vlak voor de overdracht van de schepen aan Kiev.

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, zegt dat de beschuldigingen van Oekraïne geen invloed hebben op de voor 9 december in Parijs geplande top over het conflict in het oosten van Oekraïne. Dat wordt de eerste ontmoeting tussen de presidenten Vladimir Poetin en Volodymyr Zelenski. Frankrijk en Duitsland bemiddelen. Het gaat ook om de eerste top van de vier landen in het zogenaamde ‘Normandië-formaat’ sinds 2016.