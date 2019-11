“Tomaten, pompoenen, kiwi’s en vijgen langs Dijle in Leuven dankzij rioolwater”

Leuven - Met dank aan het rioolwater dat in de Dijle belandt, vindt je langs de oevers in Leuven soms verrassende begroeiing zoals tomaten-, pompoenen- en kiwiplanten tot zelfs een vijgenboom. Omdat de zaden onder meer afkomstig zijn van menselijke uitwerpselen worden ze wel eens ‘toiletplanten’ genoemd. Dat schrijft studentenblad Veto.

Zaden van pakweg tomaten kunnen na consumptie via onze stoelgang en slecht afgewaterde rioleringen in de Dijle belanden en aanleiding geven tot plantengroei. “Op het slib en via spleten in muren kunnen ze groeien. Het stedelijk klimaat, dat typisch altijd enkele graden warmer is dan daarbuiten, kan die soorten helpen te bloeien”, aldus Thomas Gyselinck, praktijkassistent biologie aan de KU Leuven.

Ondanks de problemen waarmee deze planten kampen - vele soorten zoals tomaten en pompoenen zijn niet winterhard - tref je volgens Veto langs de Dijle vaak een resem ‘toiletplanten’ aan. “In het Groot Begijnhof zijn er kiwiplanten en met een beetje geluk pompoenplanten te vinden. In het Sluispark staat er een gigantische vijgenboom en naast de zandhopen daar niet ver vandaan, staan een heleboel tomatenplanten en kun je zelfs goudbes vinden”, aldus het studentenblad.