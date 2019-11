José Mourinho toont zich op eerste persconferentie bij Tottenham van ‘bescheiden’ kant: “Weinig veranderen aan speelstijl”

Woensdag werd José Mourinho aangesteld als de nieuwe trainer van Tottenham. Een dag later mocht de Portugees het voor de eerste keer komen uitleggen op een druk bijgewoonde persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Aston Villa. En ‘The Special One’ was meteen in vorm.

Iedereen wilde erbij zijn op de persbabbel van Mourinho. Er moesten zelfs heel wat aanvragen geweigerd worden voor het grote ‘debuut’ van de Portugese trainer van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Plankenkoorts had ‘Mou’ echter niet, integendeel.

Packed press conference at @SpursOfficial for Jose’s first press conference. pic.twitter.com/SIVZBhP43d — Darren Lewis (@MirrorDarren) November 21, 2019

Bescheiden… op z’n Mourinho’s

“Ik weet dat jullie mij graag terug op Sky willen zien, maar dit is mijn leven”, klonk het op een vraag over zijn tussentijdse job als analist. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een geweldige keuze was voor mij. Op een schaal van tien? Een tien. Ik ga hier niet zeggen dat ik voor een grote uitdaging sta, dat is het mogelijk. Maar deze club is gigantisch.”

De Portugees had het gevoel dat hij rond deze periode een nieuwe job zou vinden. “Ik wist dat het een situatie zou zijn waarbij ik maar één of twee dagen zou hebben voor mijn eerste wedstrijd. Ik ga niet aan mezelf denken, het gaat over de spelers en de stabiliteit (van de club). Ik ga hier niet dezelfde fouten maken. Ik ga andere fouten maken”, aldus Mourinho. “Emotioneel gezien voel ik me relax. En gemotiveerd, wat de spelers ook gevoeld hebben de voorbije dagen. Ik ben er klaar voor.”

"I won’t make the same mistakes. I will make new mistakes." 😏



Jose Mourinho insists he has become a stronger person in the 11-month period since his sacking from Manchester United: https://t.co/rSQ7SZWi0f pic.twitter.com/4aHdU2pu3E — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 21, 2019

En plots leek ‘The Special One’ ook een bescheiden kantje te hebben. Of toch een beetje. “Ik ben dat genoeg om mijn carrière te kunnen analyseren. Niet alleen van het voorbije jaar, maar ook de problemen en de oplossingen. Het principe is dat ik de schuld niet bij iemand anders moet leggen. Deze break was heel positief voor mij. Die eerste zomer zonder werk, toen liep ik wat verloren. Maar uiteindelijk was het goed voor mij, ik heb zelfs geleerd om een analist te zijn. Maar kijk, ik ben altijd al bescheiden geweest. Op mijn manier. Jullie begrepen mij gewoon niet.”

Foto: Tottenham Hotspur FC via Getty I

Geen nieuwe spelers nodig

En dus blijft ‘Mou’ toch vooral zichzelf: een trainer die koste wat het kost wil winnen. “Als ik niet win, ben ik niet gelukkig. Dat kan ik niet veranderen. Als je blij bent wanneer je verliest… Dan wordt het moeilijk. Het is belangrijk om zelfvertrouwen te blijven hebben”, aldus de Portugees, die zich intussen een “trainer van veel clubs” vindt. “Ik ben Mister Porto, Mister Real Madrid en Mister Inter, maar ook van andere clubs. Ik draag pyjama’s van elke club en slaap erin, zeg ik altijd al lachend.”

Tottenham is een club die niet veel transfers doet, maar dat is volgens de Portugees niet nodig. “Het beste cadeau, dat zijn de spelers die er nu zijn”, klinkt het. “Ik heb geen nieuwe spelers nodig. Ik moet gewoon de huidige beter leren kennen. Ik ken ze al goed, maar je kent ze nooit goed genoeg tot je ze effectief ontmoet. Maar ik heb er in het verleden een paar willen kopen dus… Of ik de speelstijl ga veranderen? Die moet overeenkomen met de club en de spelers. Ik zal details toevoegen, die soms een verschil kunnen maken. Maar de stijl zal gelijkaardig zijn als voordien.”

"I was sacked." 🤷‍♂



Jose Mourinho was reminded of what he said about managing Tottenham back when he was at Chelsea - but stood his ground! 😂👊



Follow all the latest live here: https://t.co/4kIZZbk1Jq pic.twitter.com/jjBhdfKwP3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 21, 2019

Geen parkeren van de bus dus volgens Mourinho, die ook mooie woorden sprak over de ontslagen Pochettino. “Ik doe dit met een beetje droefenis maar ik moet over Mauricio spreken. Ik moet hem feliciteren met het werk dat hij heeft geleverd. Deze club zal voor altijd zijn thuis zijn. Het trainingsveld zal voor altijd zijn trainingsveld zijn. De deur zal altijd voor hem openstaan. Hij zal opnieuw een grote club vinden want hij heeft een grote toekomst voor zich. Of het verliezen van de Champions League-finale een effect had? Geen idee, ik heb er nog nooit één verloren.”

En de ambities? “Dit seizoen kunnen we de titel niet winnen. Volgend seizoen… Ik zeg niet dat we het gaan doen, maar het kan.”