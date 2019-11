Een prototype van de ‘Starship’-raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is woensdag ontploft op een terrein in Boca Chica, in de Amerikaanse staat Texas. Op videobeelden is te zien hoe de top van het ruimtetuig de lucht in gaat. Op het moment van de ontploffing werd brandstof in de raket geladen, die brandstof zou ontbrand zijn.