Hilde Van Acker, de enige Belgische vrouw op de “most wanted”-lijst van Europol, is donderdag samen met haar partner Jean-Claude Lacote gearresteerd in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan. Dat meldt VTM Nieuws. Er is verder weinig geweten over de omstandigheden van hun arrestatie. Vermoedelijk zal België de uitlevering van het koppel vragen.