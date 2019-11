Jason Denayer moet aanvoerdersband bij Lyon afstaan aan Memphis Depay

Jason Denayer moet zijn aanvoerdersband bij het Franse Olympique Lyon al na enkele maanden afgeven, zo maakte de club donderdag bekend.

De Rode Duivel werd begin dit seizoen door Silvinho aangeduid als kapitein bij de Franse topclub, maar de Braziliaan werd vorige maand aan de deur gezet en diens opvolger Rudi Garcia geeft de band nu aan de Nederlandse international Memphis Depay.

De 24-jarige Denayer, die aan zijn tweede seizoen bezig is bij Lyon, droeg de kapiteinsband dit seizoen in zeven competitiewedstrijden. Sinds de komst van Garcia ging de band achtereenvolgens al naar Marcelo, Depay en Aouar, vooraleer Depay definitief als aanvoerder werd aangeduid. “Die zes weken had ik nodig om te zien hoe de club er voor staat”, vertelde Garcia. “Memphis heeft zich als een echte leider getoond, op en naast het veld.”

L’OL is niet aan zijn beste seizoen ooit bezig. Na dertien speeldagen in de Ligue 1 komt de club met zestien punten niet verder dan de veertiende stek. Zaterdag zakt Nice naar Lyon af, dat dan geen beroep kan doen op zijn kersverse aanvoerder. Memphis keerde immers geblesseerd terug uit de interlandperiode met Nederland. “Wat me vooral stoort, is dat hij zich geblesseerd heeft in een wedstrijd zonder inzet voor Nederland, aangezien ze al zeker geplaatst waren voor het EK. Ik vind dat een gebrek aan respect voor Olympique Lyon. De volgende wedstrijd is erg belangrijk voor ons, die van Nederland was dat niet.”