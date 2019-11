Voor 2.750 euro laat Vlaams bedrijf u jagen op wolven: “We doen niks mis”

Merelbeke - Een schokgolf ging eind september door Vlaanderen toen bekendraakte dat wolvin Naya en haar pups allicht kwaadwillig werden omgebracht. Nu blijkt dat een bedrijf uit Merelbeke wolvenjachten organiseert – weliswaar niet in België, maar in landen als Bulgarije. Voor 2.750 euro mag je op vakantie een wolf doodschieten. “We doen niks verkeerd.”

Op vakantie voor 2.750 euro een wolf doodschieten. Dat soort jachtreizen verkoopt het bedrijf Tophunt Travel uit Merelbeke. Het gaat om pakketreizen voor groepen van minimaal 15 personen. Voor een bedrag van 2.750 euro per persoon kan het gezelschap drie dagen lang wolven en wilde everzwijnen schieten in het Rila-gebergte in Bulgarije. Uitrusten doen ze daarna in een hotel bij een skiresort.

Maar nu is Tophunt Travel zelf opgejaagd wild. Het Vlaamse bedrijf wordt geviseerd door de dierenorganisatie Animal Rights. “Die reizen zijn een klap in het gezicht van iedereen die met het verhaal van Naya meeleefde”, zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Zij willen dat het organiseren van trofeejachten verboden wordt.

“Mensen zijn het beu dat trofeejagers ongehinderd wolven en andere dieren kunnen doden”, zegt Rowena Vanroy, campagnecoördinator bij Animal Rights.“We roepen politici op de publieke opinie te volgen en deze zieke hobby te verbieden. We vragen een verbod van dergelijke jachtreizen en ook een invoerverbod van hun jachttrofeeën.”

Alle correcte vergunningen

Tophunt Travel organiseert niet alleen wolvenjachten. Ook in Afrika en Zuid-Amerika kan op dieren worden geschoten. Het is dan ook niet voor het eerst dat zaakvoerder Peter Dobbelaere wordt aangesproken op zijn activiteiten. “Alles wat we doen is binnen het wettelijke kader, met de correcte vergunningen”, zegt Dobbelaere. “Dat geldt ook voor de reis richting Bulgarije, we hebben zelfs de exportvergunningen van Bulgarije zelf gekregen. We doen niks verkeerd.”

Maar daar is Animal Rights niet mee akkoord, “Het is niet omdat het legaal is dat we dit moeten goedkeuren”, klinkt het.

Dobbelaere besliste donderdag om zowel zijn Facebook-pagina als zijn website offline te halen. “Door de commotie worden de pagina en de website overstelpt door bezoekers. We plaatsen het een paar dagen offline tot de storm is gaan liggen”, besluit Dobbelaere.

