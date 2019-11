“Je kan keihard werken of… rijk trouwen. Ik koos voor het tweede”: een portret van Gordon Sondland, de Trump-amigo van één miljoen

Kankeronderzoek wil geld? Oké, schrijf één miljoen over. Een museum komt bedelen? Al goed, geeft het één miljoen. Donald Trump wil geld voor zijn inauguratie? Vooruit dan maar: één miljoen. De handtekening onder de cheque is steeds die van Gordon Sondland (62). Een Trump-vriend. Werd gedacht. Maar deze week legde de zoon van Holocaust-vluchtelingen een verrassende verklaring af over Trump.