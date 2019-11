Opnieuw 16 mannen aangetroffen in een container op een ferry, ze zouden in België vertrokken zijn

Er zijn opnieuw 16 vluchtelingen aangetroffen in een vrachtwagen die ingescheept was op een ferry tussen Cherbourg in Frankrijk en Rosslare in Ierland. De 16 mensen zouden in goede gezondheid verkeren.

Het ferry-personeel ontdekte donderdagmorgen de 16 vluchtelingen bij aankomst in Ierland toen één van de crewleden geklop uit de container hoorde. Zij hebben de hulpdiensten en de immigratiediensten gecontacteerd, dat bevestigt het bedrijf Stena Line. “De mensen verkeren in goede gezondheid. We hebben ze naar een privé lounge op het schip overgebracht, waar hun gezondheid op de eerste plaats staat.”

Het zou gaan om 16 Aziatische mannen tussen de 20 en 40 jaar oud. Volgens Ierse bronnen kwam de vrachtwagen zelf uit België. En zouden de vluchtelingen vijf dagen geleden zijn opgeladen. Ze zouden dan naar Frankrijk zijn gereden, waar ze dan woensdagavond de ferry hebben genomen naar Ierland.

Het nieuwe incident doet denken aan de 39 vluchtelingen die vorige maand dood werden teruggevonden in een koelcontainer. Ook woensdag nog werden er 25 verstekelingen aangetroffen op een ferry uit Nederland die richting Engeland ging.