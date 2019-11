Hein Vanhaezebrouck: “Toen ik de hype was in België, kon ik elders meer dan 3 à 4 miljoen per jaar verdienen”

Hein Vanhaezebrouck heeft veel geld laten schieten. Dat zegt de ex-trainer van onder meer AA Gent en Anderlecht in T1, het nieuwe programma van Play Sports. “Drie à vier miljoen per jaar? Ja, dan spreek je zeker over die cijfers, en zelfs nog iets meer.”

“Ik heb de kans gehad om héél veel geld te verdienen”, aldus Vanhaezebrouck. “Bedragen die geen één trainer in België verdient. Of heel veel geld drie à vier miljoen (per jaar, nvdr) is? Ja, dan spreken we zeker over die cijfers, en zelfs nog iets meer. Ik kon naar het Midden-Oosten op het moment dat ik de hype was in België. Champions League-overwintering met een Belgische club, het jaar erna Tottenham uitschakelen dat tweede stond in de Premier League… Dat spring je in het oog bij die clubs.”

