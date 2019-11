Overgangsmaatregel voor maximumfactuur patiënten wordt met jaar verlengd

Er is een tijdelijke oplossing in de maak om te voorkomen dat duizenden kwetsbare patiënten vanaf januari meer zullen moeten betalen. De maximumfactuur zou vanaf 2020 niet langer gelden voor de gezondheidsdomeinen die werden overgeheveld naar de deelstaten, omdat een overgangsregeling dan afloopt. Federaal minister Maggie De Block (Open VLD) zei donderdag in de Kamer dat de overgangsperiode met een jaar zal worden verlengd.