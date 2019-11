Goed nieuws voor José Mourinho bij Tottenham: Jan Vertonghen weer op training

Jan Vertonghen is hersteld van zijn scheur in de hamstrings en traint opnieuw mee bij Tottenham Hotspur, zo maakte de club donderdag bekend.

De Belgische recordinternational met 118 caps was sinds begin november buiten strijd en miste de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland en Cyprus. Bij zijn terugkeer op het oefenveld van de Spurs trof Vertonghen er met José Mourinho meteen ook een nieuwe manager aan, de opvolger van de dinsdag ontslagen Argentijn Mauricio Pochettino.

Nu zal er nog bekeken worden of de verdediger speelklaar geraakt voor het competitieduel van zaterdagnamiddag tegen West Ham, de openingswedstrijd van de dertiende speeldag in de Premier League. Ook Tanguy Ndombele is nog twijfelachtig voor dat duel. Doelmannen Hugo Lloris en Michel Vorm, en Erik Lamela zijn out voor de Londense derby.