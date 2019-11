305 Belgen zitten 4 dagen vast in Mexico

Een technisch probleem aan het vliegtuig zorgt ervoor dat 305 Belgen vastzitten in het Mexicaanse Cancún. Het toestel moest normaal maandag opstijgen maar kon uiteindelijk pas donderdagnamiddag opstijgen.

Voor de reizigers begon de wachttijd donderdagmiddag wel op te lopen. Na drie dagen vertraging bleek er ook donderdagmiddag een technisch probleem. Enkele van hen contacteerde dan ook onze redactie.

Het is maandagavond dat de problemen aan het vliegtuig van TuiFly werden vastgesteld. Helaas, konden die niet snel verholpen worden. “Er moest een wisselstuk voor het vliegtuig overgevlogen worden en het juiste technische personeel moest gevonden worden om de herstelling te doen. Dat lukte ons vandaag (donderdag nvdr.). Dan was er nog een kleine vertraging wegens een ander probleem, maar ook dat is nu van de baan”, zegt woordvoerder voor Tui, Piet Demeyere.

“Omdat we maandag al wisten dat dit probleem even zoals aanslepen hebben we alle passagiers ondergebracht in hotels met all-in. Daarbij zal Tui per persoon nog een compensatievergoeding uitbetalen van 600 euro.”

De 305 Belgen zouden normaal vandaag nog terugkeren.