Ex-adviseur van Trump hekelt Republikeinse “leugens” over Oekraïense inmenging in presidentsverkiezingen

Fiona Hill, een voormalig veiligheidsadviseur van het Witte Huis, heeft de parlementsleden van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, donderdag opgeroepen geen “leugens” te verspreiden die Rusland “ten goede komen”. Ze verwees daarmee naar een theorie die opgeld maakt onder de Republikeinen, en volgens welke Oekraïne zich zou gemengd hebben in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Hill was tot afgelopen zomer de belangrijkste adviseur voor Donald Trump op het gebied van Rusland en Europa. Ze getuigt donderdag in het kader van de afzettingsprocedure die de Amerikaanse president boven het hoofd hangt. Hill sprak daarbij over “leugens” die “duidelijk de Russische belangen dienen”. “Sommigen in deze commissie lijken te geloven dat Rusland en zijn veiligheidsdiensten geen campagne tegen ons land hebben gevoerd, en dat, om andere redenen, Oekraïne dat misschien heeft gedaan”, stelde Hill. “Het is een fictie die gecreëerd is en verspreid door de Russische veiligheidsdiensten zelf.”

In haar openingsverklaring herinnerde ze eraan dat de Amerikaanse inlichtingendiensten tot de conclusie zijn gekomen dat Moskou zich in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 heeft gemengd. Volgens de oud-adviseur blijft de impact van die campagne duidelijk. “Onze natie wordt verscheurd, de waarheid wordt in twijfel getrokken. Onze carrièrediplomaten, zeer professionele experts, worden aangevallen.”

Mysterieuze server

Centraal punt in het impeachmentonderzoek tegen Trump is of de VS-president tijdens een telefoongesprek van 25 juli zijn Oekraiënse ambtgenoot Volodymyr Zelenski onder druk heeft gezet om een onderzoek te starten naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. Maar Trump zou ook een onderzoek gewild hebben naar een mysterieuze “server”. Dat is een verwijzing naar een theorie die opgang maakt in samenzweringsmilieus, en volgens dewelke Oekraïne de mails van de Democratische partij zou hebben gehackt tijdens de presidentverkiezingen van 2016, en niet Rusland.

De eerste helft van het mandaat van Trump is overschaduwd door een onderzoek naar vermoedens van samenspannen tussen Moskou en het campagneteam van de VS-president. De theorie over Oekraïne begon zich te verspreiden in kringen van verdedigers van Trump. En tijdens de huidige hoorzittingen in het Congres laten de Republikeinen niet na die theses opnieuw naar voren te schuiven.