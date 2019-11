Wervel van 67 miljoen jaar oude dinosaurus gevonden in Nederlands Limburg

In de Nederlandse provincie Limburg is onlangs een wervel ontdekt van een circa 67 miljoen jaar oude plesiosauriër, oftewel een zwanenhalshagedis. Dat is een zwemmende, visetende sauriër met een lange nek. De goed bewaarde 2,5 centimeter grote wervel werd gevonden bij het winnen van mergel uit een gangenstelsel van een groeve bij Sibbe in Zuid-Limburg. Een unieke vondst, zegt paleontoloog John Jagt van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht donderdag.

De plesiosauriër kwam eigenlijk helemaal niet voor in de subtropische zee toendertijd in Maastricht. Mogelijk is het dier afkomstig uit de buurt van het huidige Marokko en dood afgedreven, aldus Jagt.

De plesiosauriërs vormen een groep bestaande uit verschillende soorten hagedissen. Daarvan zijn in Zuid-Limburg al vijf of zes losse tanden en wervels gevonden, maar van een andere soort als die in Maastricht.

In Maastrichtse mergelgrotten zijn eerder al mosasauriërs gevonden. Die reusachtige roofreptielen leefden net als de plesiosauriër aan het eind van het Krijttijdperk, het zogenoemde Maastrichtien, tussen 82 en 66 miljoen jaar geleden.