Belgische vrouw vastgehouden in Parijs na betoging gele hesjes

Een vrouw uit Namen wordt nog steeds vastgehouden in Parijs, nadat ze afgelopen zaterdag werd gearresteerd tijdens een demonstratie van gele hesjes. Dat zeggen donderdag haar advocaten, die niet begrijpen waarom de vrouw niet vrijgelaten wordt. Een andere Belg, oorspronkelijk uit Brussel, werd tegelijkertijd gearresteerd maar is sindsdien wel op vrije voeten.

De twee werden zaterdag opgepakt in Parijs. De politie sloot hen vervolgens op omdat ze een barricade tegen de agenten wilden opzetten. De advocaten van de twee Belgen betwisten dat en beweren dat ze de barricade wilden verplaatsen om de plek te verlaten.

Aanvankelijk vroeg de procureur om een gevangenisstraf van vier maanden, maar de rechter besloot dat te versoepelen. Vervolgens werd een deportatiebeslissing uitgevaardigd en werden de twee Belgen elk in een detentiecentrum geplaatst. De Parijse politiechef, Didier Lallement, vroeg de rechter vervolgens de detentie te verlengen met het oog op een uitwijzing, omdat ze een onmiddellijke bedreiging voor de openbare orde vormden, aldus hun advocaten, meester Kempf en Mamère.

Beide advocaten hebben deze beslissing bij de rechter aangevochten. In het geval van de man uit Brussel oordeelde de rechter dat “de arrestatie onterecht was”. De procureur is niet in beroep gegaan tegen deze beslissing. Voor de vrouw uit Namen besliste de rechter echter anders. “Een van de redenen was dat er onvoldoende garantie was dat ze daadwerkelijk naar België zou terugkeren”, zei een van de advocaten.

Een hoorzitting in hoger beroep tegen de beslissing staat gepland vrijdagochtend om 9 uur in Parijs. De politieprefectuur van Parijs en de Belgische FOD Buitenlandse Zaken wensten niet te reageren op de lopende zaak.