Nieuwpoort -

Opvallend beeld in de havengeul van Nieuwpoort donderdagmiddag. Een uitgebroken schaap wandelde er eerst gewond rond op de golfbreker. Toen de brandweer aankwam om het bange dier weg te halen, dook het schaap het water in. Er werden duikers bij gevraagd en er kwam ook hulp van enkele opvarenden van een vissersbootje. Het arme dier kon zo uiteindelijk uit het water gered worden. Het kreeg onderdak in de kinderboerderij.