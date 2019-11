Israëlische premier Netanyahu officieel aangeklaagd voor omkoping en fraude

Israëlische premier Netanyahu wordt aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Dat meldt de procureur-generaal.

Netanyahu wordt vervolgd in drie verschillende corruptiedossiers, waar al jarenlang aan gewerkt is. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een jarenlange celstraf. De premier heeft de beschuldigingen steeds afgedaan als een politiek gemotiveerde “heksenjacht”.

Het is volgens Israëlische media voor het eerst dat er een zittende premier wordt vervolgd. Netanyahu staat al dertien jaar aan het roer, en is daarmee de langst regerende premier in de geschiedenis van het land.

De zaak maakt de politieke situatie in Israël in elk geval nog moeilijker. In het land vonden dit jaar verkiezingen plaats, die de premier niet kon winnen. Netanyahu is er nog niet in geslaagd een nieuwe regering te vormen.

Champagne, sigaren en positieve berichtgeving

Het eerste dossier, bekend als ‘zaak 2.000’ gaat over misbruik van vertrouwen: Netanyahu en zijn echtgenote zouden onder meer juwelen, champagne en sigaren hebben aangenomen van Arnon Milchan, een Hollywood-producer, en de Australische miljardair James Packer.

Een tweede reden tot vervolging is een akkoord dat Netanyahu zou hebben gesloten met de eigenaar van de grote krant Yedioth Ahronoth. In ruil voor positieve berichtgeving in Yedioth Ahronoth zou Netanyahu wetgeving hebben beloofd die de groei van concurrent Israel Hayom moest vertragen.

Het derde dossier is echter het meest zwaarwichtige corruptiedossier. Netanyahu zou de Israëlische telecom-provider Bezeq voordelige regelgeving hebben aangeboden, in ruil voor gunstig nieuws over hemzelf en zijn echtgenote Sara op een nieuwswebsite die gelinkt is aan Bezeq.

