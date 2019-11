Eden Hazard: “PSG heeft vaak geprobeerd me te halen”

Voor zijn transfer naar Real Madrid werd Eden Hazard met de regelmaat van de klok gelinkt aan PSG, de grootste club in Frankrijk, het land waar hij zich tot topvoetballer ontpopte. De Rode Duivel geeft nu toe dat er toenaderingen zijn geweest. “Maar als ik terugkeer naar Frankrijk, zal het bij Lille zijn”, vertelt hij bij L’Equipe.

Frankrijk zal voor altijd het land blijven waar Eden Hazard als jeugdproduct van Lille zijn grote doorbraak als voetballer beleefde. De Belg viel er tussen 2009 en 2012 elk jaar in de prijzen. Twee keer Belofte van het Jaar, twee keer Voetballer van het Jaar. In 2011 leidde hij subtopper Lille ook naar de titel én de beker.

Geen wonder dus dat PSG, de club die de Franse Ligue 1 met zijn miljarden de laatste jaren in een houdgreep heeft, al eens aan Hazard gedacht heeft. Alleen bleek de Rode Duivel daar zelf niet zo voor te vinden.

“Ze hebben me vaak geprobeerd te halen”, zegt Hazard tegen L’Equipe. “Ik had echter geen zin om terug te keren naar de Ligue 1, en al zeker niet bij een andere club dan Lille. Ik heb de boot altijd afgehouden. In mijn hoofd was het duidelijk. PSG is een ploeg waar je de Champions League mee kan winnen, maar ze hoorde niet thuis in mijn toekomst. Als ik al terugkeer naar Frankrijk, zal het bij Lille zijn.”

Hazard verhuisde afgelopen zomer voor 100 miljoen - een bedrag dat mits bonussen kan oplopen tot 140 miljoen - van Chelsea naar Real Madrid. In het verleden liet de kapitein van de Belgische nationale ploeg al verstaan dat hij zijn carrière best zou willen afsluiten in België.