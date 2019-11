Xerox stelt HP ultimatum over miljardenfusie

Printerfabrikant Xerox zet zijn concurrent HP onder druk om samen te smelten. Het bedrijf stelt een ultimatum: als HP zijn weigering tegen 25 november niet intrekt, zal Xerox het dossier rechtstreeks voorleggen aan de aandeelhouders van HP.

HP heeft een bod ter waarde van 33 miljard dollar van Xerox afgeslaan. De raad van bestuur van HP wil de mogelijkheden wel bekijken, maar vond het bod onvoldoende en liet verstaan dat er nog “fundamentele vragen” open blijven.

Xerox laat weten dat het menens is. “We zien geen enkele reden om deze operatie nog te vertragen”, schrijft Xerox-topman John Visentin in een brief aan de directie van HP. Als er tegen maandag 17 uur (tijd in New York) geen akkoord is over een vriendschappelijke fusie, denkt Xerox de aandeelhouders rechtstreeks te kunnen overtuigen.