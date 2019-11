Op de presentatie van José Mourinho bij Tottenham: een dag vol verbazing, dure kussens en… bescheidenheid

Je zou verwachten dat hij zich zou gedragen als een atleet op steroïden, als een man met schuim op de lippen, klaar om na elf maanden zonder trainersjob te knallen. Maar nee, José Mourinho (56) was donderdagmiddag tijdens zijn officiële presentatie bijzonder chill voor de ogen van de wereldpers. Gelukkig ook, hier en daar grappig en zelfs… bescheiden. Sfeerverslag vanuit Tottenham, voortaan de thuis van niet langer The Special One, wel van The Humble One.