Man schenkt zijn verloofde bizar badpak: “Dit zal anderen wel afschrikken”

Een Australische man die de voorliefde van zijn verloofde voor onthullende bikini’s een beetje beu was, heeft een opvallende oplossing gevonden: een bizar badpak met zijn eigen gezicht op, om geïnteresseerde liefdesrivalen duidelijk te maken dat mevrouw bezet is.

De Australische influencer Pedro Cuccovillo Vitola staat bekend om zijn grappig bedoelde video’s op Instagram. Dat de Instagram-account van zijn verloofde Patty dan weer een verzameling bikinifoto’s op exotische stranden is, was de man blijkbaar een doorn in het oog.

Daarom bedacht hij een oplossing. “Het is bekend dat Patty van bikini’s houdt, en dat ik het haat om er geld aan uit te geven”, schreef Vitola grappend. “Maar ditmaal heb ik mijn gevoelens opzij gezet, en heb ik het in mijn hart gevonden om haar het perfecte badpak cadeau te doen.” “Perfect” bleek relatief: in de bijhorende video is te zien hoe een geblinddoekte Patty een bizar badpak met een foto van haar verloofde als opdruk kreeg.

Gelukkig voor de lichtelijk seksistische man kan zijn verloofde er best wel om lachen/