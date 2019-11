Kamer keurt onmiddellijke aanhouding bij recidivegevaar goed

Rechters zullen de onmiddellijke aanhouding kunnen bevelen als er een risico is dat de dader nieuwe misdaden gaat plegen. De Kamer heeft daarover donderdag een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit goedgekeurd.

Momenteel kan de onmiddellijke aanhouding enkel bevolen worden als er sprake is van vluchtgevaar. De moord op Julie Van Espen in Antwerpen afgelopen voorjaar toonde volgens de indieners aan dat die mogelijkheid te beperkt is. Dader Steve Baekelmans was eerder veroordeeld voor de verkrachting van zijn ex-vriendin, maar omdat hij in beroep ging, bleef hij op vrije voeten.

Het nu goedgekeurde voorstel wil risico op nieuwe misdaden of wanbedrijven als mogelijk extra criterium toevoegen aan de wet op de voorlopige hechtenis. Groen had een gelijkaardig voorstel ingediend en steunde het voorstel. Open VLD en Vlaams Belang hadden voorstellen die verder gingen, maar stemden ook voor de compromistekst. Ook CD&V, MR en SP.A keurden de tekst goed. Ook PS stemde voor, op één onthouding na. PVDA onthield zich.