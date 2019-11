In Nederland wordt er komend weekend één minuut lang niet gevoetbald: “Racisme? Dan voetballen we niet”

Met racisme lachen ze niet in Nederland. Onze Noorderburen reageerden in blok nadat Ahmad Mendes Moreira van Excelsior Rotterdam racistisch werd bejegend door een deel van de aanhang van FC Den Bosch. En komend weekend geven de clubs uit eerste en tweede klasse een krachtig signaal af.

Het waren beelden die heel Nederland rondgingen. Er klonken vanaf de tribunes sinterklaasliedjes en oerwoudgeluiden wanneer Moreira aan de bal was. Scheidsrechter Laurens Gerrets probeerde eerst met het slachtoffer zelf te praten, maar die was zo van de kaart dat de arbiter de aanvoerders erbij haalde en de wedstrijd bij 1-1 even stillegde.

Kort voor rust haalde Moreira zelf zijn gram toen hij de Rotterdammers op voorsprong zette. Instant karma. De partij eindigde uiteindelijk op 3-3.

Minuut niet voetballen

Na de “miscommunicatie” van Den Bosch en de reactie van onder andere internationals Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong komen de spelers in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gezamenlijk in actie. Tijdens de eerste minuut van alle wedstrijden zal er niet gevoetbald worden. De spelers zullen blijven staan, terwijl op het scorebord de tekst “Racisme? Dan voetballen we niet” zal verschijnen.

De actie is een initiatief van de Eredivisie CV, in samenwerking met de clubs en zal uiteindelijk geen effect hebben op het aantal gespeelde minuten. De ‘gemiste’ eerste minuut zal na de officiële speeltijd gewoon bijgeteld worden zodat er dus sprake is van 90 gespeelde minuten plus extra tijd.

Al kwam het Openbaar Ministerie intussen met een minder krachtig signaal. Volgens het OM was er geen sprake van een Hitlergroet vanwege een Den Bosch-fan. “Het gaat in onze ogen om een meer algemene wegwerpbeweging”, klinkt het. “De betrokken man hebben wij ook gesproken. Hij ontkent met klem dat hiervan sprake zou zijn geweest.”