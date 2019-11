De loonkloof tussen mannen en vrouwen is een hardnekkig fenomeen. Maar onder meer in de bouw en het transport is de kloof al meer dan weggewerkt.

In 12 van de 79 economische sectoren is de loonkloof, gecorrigeerd voor arbeidsduur, negatief. Dat betekent dat vrouwen op uurbasis meer verdienen dan mannen. De negatieve kloof is het sterkst in de sectoren ...