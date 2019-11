Lichaam van zwangere vrouw aangetroffen in bos: werd ze doodgebeten door groep jachthonden?

De 29-jarige Elisa Pilarski was zes maanden zwanger van een jongetje Foto: Sudpresse

Het gerecht van het Noord-Franse Soisson heeft een DNA-staal afgenomen van 67 jachthonden. Enkele dagen geleden zouden ze de 29-jarige Elisa Pilarski hebben doodgebeten in een bos waar toen een jacht werd georganiseerd

“Mijn vrouw belde mij in paniek op”, vertelt haar vriend. “Ze zei dat ze door een groep honden werd aangevallen toen zij onze hond in dat bos uitliet.” Toen de man ter plekke kwam, was van zijn vrouw eerst geen spoor te bekennen. Pas toen zijn hond blafte, vond hij het lichaam van Elisa terug. Ze vertoonde verscheidene hondenbeten aan armen en benen. Hulp kon niet meer baten.

De vriend van Elisa zag op dat ogenblik een dertigtal jachthonden voorbijtrekken, die met een groep jagers optrokken. Hij vermoedt dat de honden Elisa hebben aangevallen en doodgebeten en heeft een klacht ingediend. Daarop besliste de procureur een onderzoek te bevelen uit hoofde van onvrijwillige doodslag. Als dankzij DNA-analyse blijkt dat een of meer van de jachthonden de jonge vrouw inderdaad gebeten hebben, kunnen de eigenaars op het matje geroepen worden. Die pleiten voor het ogenblik onschuldig.

De jonge vrouw was zes maanden zwanger van een jongetje, dat het echtpaar Enzo zou noemen.