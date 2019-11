Legendarische pub van ‘Pink Floyd’-beroemdheid van de sloop gered

De pub ‘The Flying Pig’ in het Engelse Cambridge, beroemd vanwege de link met de rockgroep ‘Pink Floyd’, is van de sloop gered. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

Al meer dan een decennium dreigde de afbraak door plannen van een projectontwikkelaar. Maar die heeft nu zijn plannen herzien, nadat bijna 14.000 mensen een petitie hadden ondertekend voor het behoud van de pub.

Volgens de legende ontmoette de originele Pink Floyd-gitarist Syd Barrett zijn opvolger David Gilmour daar in de jaren vijftig. De naam van de pub is dan ook ontleend aan het opblaasbare varken dat voor de hoes van het album ‘Animals’ boven de elektriciteitscentrale Battersea Power Station in Londen hing, maar losgeraakte en wegvloog. Het ding was ook te zien in shows van ‘Pink Floyd’ en hun vroegere bassist/zanger Roger Waters te zien.